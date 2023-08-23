IIHF накажет ЦСКА, если клуб нарушит условия дисквалификации голкипера Федотова

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, что организация может применить санкции к ЦСКА, если клуб нарушит условия дисквалификации голкипера Ивана Федотова.

«Дисквалификация Федотова действует с 1 сентября. Согласно правилам IIHF, игрок не может выступать в период дисквалификации. Если ЦСКА нарушит эти правила, то IIHF откроет в отношении клуба дисциплинарное дело. Более комментариев по этому поводу не будет», — приводит слова Тардифа РИА Новости.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.

Ранее КХЛ зарегистрировала контракт Федотова.