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КХЛ зарегистрировала контракт Федотова, поэтому вратарь может играть в предсезонных турнирах

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В пресс‑службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщили, что вратарь ЦСКА Иван Федотов имеет право выступать в предсезонных турнирах.
КХЛ зарегистрировала контракт Федотова, поэтому вратарь может играть в предсезонных турнирах
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Контракт Федотова с ЦСКА зарегистрирован лигой, поэтому юридических препятствий к его участию в предсезонных турнирах и матчах нет», — приводит слова пресс-службы КХЛ «Матч ТВ».

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.

Ранее Федотов подписал контракт с ЦСКА и будет выступать в КХЛ с 1 сентября.

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