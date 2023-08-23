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Фетисов — о ситуации с Федотовым и ЦСКА: именно так нужно относиться к IIHF в данном положении

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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с Иваном Федотовым.
Фетисов — о ситуации с Федотовым и ЦСКА: именно так нужно относиться к IIHF в данном положении
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«Зачем нам слушать IIHF? Что они нам такого сделали, чтобы мы к ним прислушивались и выполняли их условия? Нас везде отстранили без оснований. Именно так нужно относиться к IIHF в данной ситуации», — цитирует Фетисова Sport24.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что голкипер Иван Федотов будет выступать за армейский клуб с начала сезона.

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