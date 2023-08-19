Федотов вошёл в состав ПХК ЦСКА на товарищеский матч с минским «Динамо»
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Матч состоится в Минске на «Олимпик Арене». Начало — в 12:00 мск.
В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы.
В 2023 году Федотов после возвращения из армии заключил контракт с ЦСКА.
Ранее сообщалось, что ЦСКА подал апелляцию на решение IIHF по контракту Федотова.