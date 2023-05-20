«Усложняет и без того резонансную ситуацию»: бывшей первой ракетке мира Халеп предъявили новое допинговое обвинение
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Дело бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп о допинге получило неожиданное продолжение. Вот уже несколько месяцев спортсменка добивается разбирательства в независимом трибунале, чтобы получить возможность доказать свою невиновность, однако в Международном агентстве честной игры в теннис (ITIA) выдвинули в её адрес ещё одно обвинение.
Как сообщается на официальном сайте организации, в показателях биологического паспорта спортсменки были обнаружены некие отклонения. Характер их не уточняется, но известно, что суть метода заключается в отслеживании различных показателей крови за определённый период времени, чтобы выявлять потенциальные нарушения.
Новое обвинение выделено в отдельное производство, но одновременно оно дополняет первоначальные претензии, связанные с положительной пробой Халеп на роксадустат — вещество, которое стимулирует выработку гемоглобина и эритроцитов, а также увеличивает эндогенную продукцию эритропоэтина.
«Мы понимаем, что сегодняшнее объявление усложняет и без того резонансную ситуацию. С самого начала данного процесса — и в сущности, это относится к любому другому процессу в ITIA — мы сохраняем стремление эффективно, своевременно и с позиции понимания взаимодействовать с госпожой Халеп», — заявила старший директор по борьбе с допингом в ITIA Николь Сапстед.
Она также подчеркнула, что несмотря на высокий интерес со стороны прессы в организации не станут давать какие бы то ни было комментарии до завершения процесса.
О присутствии запрещённого препарата в анализах теннисистки, сданных во время Открытого чемпионата США, стало известно в октябре прошлого года. Экс-первая ракетка мира была незамедлительно отстранена от выступлений до окончания разбирательств.
Халеп с обвинением не согласилась и запросила вскрытие пробы В, однако оно лишь подтвердило наличие субстанции из списка WADA. При этом румынка категорически отрицала намеренное использование допинга и заявляла о том, что будет отстаивать своё честное имя всеми возможными способами.
Командой спортсменки было инициировано масштабное расследование с целью выяснить, каким образом роксадустат попал в организм Симоны. По данным СМИ, оно пришло к выводу, что виной всему загрязнённая биологическая добавка. На анализ были отправлены несколько упаковок как выскрытого, так и нераспечатанного спортивного питания, и во всех образцах были обнаружены следы запрещённого вещества. При этом на упаковке не было никакого упоминания о наличии роксадустата в составе, а в перечне WADA ничего не сказано об этих пищевых добавках.
Получив данные независимой лаборатории, Халеп незамедлительно обратилась в ITIA с просьбой провести экстренное заседание трибунала. Спортсменка хотела как можно скорее представить доказательства своей невиновности и вернуться на корт. Однако с декабря прошлого года заседание несколько раз откладывалось.
Новое обвинение привело спортсменку в шок. По её словам, 7 октября, когда ITIA выдвинула первые обвинения, начался самый большой кошмар в её жизни, который не спешит заканчиваться.
«Мало того, что моё имя запятнано хуже некуда, так я ещё и по непонятной мне причине сталкиваюсь с неуклонным упорным стремлением ITIA доказать мою вину, хотя я никогда даже не думала принимать какие-либо запрещённые вещества», — говорится в заявлении теннисистки, которое она опубликовала в социальной сети.
Спортсменка напомнила, что данные лабораторных исследований свидетельствуют о её невиновности.
«Сейчас, когда было чётко установлено, что я стала жертвой контаминации, они придумали историю с так называемыми абнормальными изменениями моей крови. Трое признанных во всём мире экспертов, которые провели анализ моей крови, предельно ясно заявили, что с ней всё абсолютно нормально. Я чувствую себя беспомощной перед лицом такого третирования и стремления с их стороны доказать, что я виновна в том, чего никогда не совершала. Опять-таки, всю свою жизнь я всецело выступала против какого бы то ни было жульничества. Такое поведение не соответствует моим ценностям», — подчеркнула Симона.
Теннисистка также отметила, что сохраняет веру в силу правосудия и ждёт возможности выступить, наконец, на слушаниях.
«Поддержка со стороны моих близких, теннисного сообщества и поклонников придали мне мужества продолжать ежедневные тренировки и бороться за правду. Бесконечно вам за это благодарна», — заключила спортсменка.
Действительно, на протяжении всего времени разбирательств Халеп получает активную поддержку коллег и тренеров, не в пример её собственному поведению. Многие помнят, что румынка была одной из тех, кто критиковал Марию Шарапову, когда она угодила в историю с мельдонием. На стороне Симоны оказалось куда больше симпатий.
Так, Эшли Барти на днях выразила надежду, что у коллеги будет возможность высказаться и объяснить свою позицию, потому что в каждой истории всегда есть две стороны. По мнению экс-первой ракетки, трудно найти человека, который не хочет, чтобы румынская теннисистка снова занималась любимым делом и соревновалась на мировой арене с лучшими игроками. На стороне подопечной и Патрик Муратоглу.
«Подобное притеснение выходит далеко за рамки допустимого», — написал тренер в комментариях к посту Симоны в соцсети.
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