Шарапова о своей дисквалификации: я боялась сойти с ума

Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова поделилась воспоминаниями о своей дисквалификации за употребление запрещённых веществ.

«Меня десять лет проверяли на допинг, и не было никаких проблем! Потом препарат запретили. Ужасно, что другие федерации предупредили своих игроков, а я ничего не знала. Было трудно утром перед пресс-конференцией. Я не знала, как к этому подготовиться: всё-таки нужно было сказать всему миру, что я налажала. Сразу после мероприятия я боялась сойти с ума, так что удалила все соцсети. Не думала, что меня волнует чужое мнение, но тут это стало очень важно. Я чувствовала себя ребёнком», — приводит слова Шараповой Punto de Break.

Она отметила, что Международная теннисная федерация (ITF) настояла на том, что она скрывала употребление мельдония, что не имеет ничего общего с правдой.

«Это обидно. Я хотела уважения, а не поблажек. Я боролась за то, что считаю своим правом. Апелляционный суд смягчил наказание, и я почувствовала себя свободной. Суд признал, что я ничего не скрывала», — добавила завершившая карьеру теннисистка.

Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после чего в 2017 году вернулась на корт.

Ранее Шарапова высказала мнение, что её решение о завершении карьеры было принято вовремя.