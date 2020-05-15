Шарапова считает, что вовремя завершила карьеру

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Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова высказала мнение, что ее решение о завершении карьеры было принято вовремя.
Шарапова считает, что вовремя завершила карьеру
  • Reuters

«Решение было принято в правильное время. Иначе бы я сейчас постоянно думала о том, когда будет следующая тренировка и для чего мне это нужно. Коронавирус обозначил множество вопросов, связанных со спортом», — приводит слова Шараповой «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Женской теннисной ассоциации (WTA).

Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры в конце февраля. 32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок Федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.

Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после чего в 2017 году вернулась на корт и сумела выиграть лишь один турнир.

Ранее сообщалось, что Шарапова не вошла в топ-20 теннисисток по набранным очкам за последние десять лет.

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