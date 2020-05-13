Шарапова не вошла в топ-20 теннисисток по набранным очкам за последние 10 лет

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Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова не попала в топ-20 лучших представительниц Женской теннисной ассоциации (WTA) по числу набранных очков за период с 2010 по 2020 год.
Шарапова не вошла в топ-20 теннисисток по набранным очкам за последние 10 лет
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте WTA.

Первое место в рейтинге заняла американская спортсменка Серена Уильямс (66,308). На второй строчке расположилась чешская теннисистка Петра Квитова (46,385). На третьей позиции оказалась представительница Румынии Симона Халеп (44,590).

Среди российских теннисисток в числе 20 лучших оказались Светлана Кузнецова (12-е место) и Анастасия Павлюченкова (14-е место). Мария Шарапова не попала в топ-20.

Ранее президент Французской федерации тенниса (FFT) Бернар Джудичелли допустил, что турнир Большого шлема «Ролан Гаррос» может пройти в сентябре без зрителей из-за коронавируса.

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