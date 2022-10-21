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У теннисистки Халеп в допинг-пробе был обнаружен запрещённый препарат

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Двукратная победительница турниров Большого шлема румынка Симона Халеп рассказала, что в её допинг-пробе обнаружили запрещённый препарат.
У теннисистки Халеп в допинг-пробе был обнаружен запрещённый препарат
  • Gettyimages.ru

В своих социальных сетях теннисистка рассказала, что в её допинг-пробе была обнаружена в крайне низком количестве субстанция под названием Roxadustat. Халеп подчеркнула, что никогда сознательно не принимала ничего запрещённого.

Напомним, что румынка является бывшей первой ракеткой мира. Халеп становилась победительницей двух турниров Большого шлема и выиграла 25 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал простить пожизненно дисквалифицированного за допинг американского велогонщика Лэнса Армстронга.

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