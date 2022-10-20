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Глава USADA призвал простить пожизненно дисквалифицированного за допинг Армстронга

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Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал простить пожизненно дисквалифицированного за допинг американского велогонщика Лэнса Армстронга.
Глава USADA призвал простить пожизненно дисквалифицированного за допинг Армстронга
  • Gettyimages.ru
  • © Ezra Shaw

«Многие спортсмены в то время были жертвами системы. И это правда, что со временем они смогли вернуться, но в другом качестве. И мы также должны простить Армстронга после его признания. Мы наблюдаем, как в велоспорт возвращается культура чистого спорта. По сравнению с тем временем разница как между днём и ночью», — приводит слова Тайгарта Yahoo Sports со ссылкой на SID.

Напомним, что в 2012 году 51-летний американец был пожизненно дисквалифицирован за применение допинга и лишён всех спортивных титулов начиная с 1998-го, в том числе и семи титулов велогонки «Тур де Франс», завоёванных подряд.

Ранее глава USADA высказался о завершении расследования Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

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