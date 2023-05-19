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Халеп предъявили ещё одно обвинение в нарушении антидопинговых правил

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В Международном агентстве по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщили о новых подробностях допингового дела Симоны Халеп.

Бывшей первой ракетке мира предъявили обвинение в ещё одном нарушении антидопинговой программы, связанном с нарушением в биологическом паспорте спортсменки, сообщает пресс-служба ITIA.

Напомним, что в декабре румынская теннисистка сдала положительный допинг-тест на аналог эритропоэтина и была отстранена от соревнований до окончания разбирательства.

Халеп является бывшей первой ракеткой мира. Она становилась победительницей двух турниров Большого шлема и выиграла 25 турниров Женской теннисной ассоциации.

Ранее сообщалось, что допинг попал в организм Халеп через спортивное питание.

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