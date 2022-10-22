«Величайшее потрясение в жизни»: критиковавшая Шарапову за употребление мельдония теннисистка Халеп попалась на допинге

Румынская теннисистка Симона Халеп сдала положительный допинг-тест на аналог эритропоэтина и была отстранена от соревнований до окончания разбирательства. Экс первая ракетка мира ранее критиковала Марию Шарапову, дисквалифицированную в 2016-м за употребление мельдония, который в том году был запрещён WADA. Теперь румынка, попав в схожую ситуацию, всячески отрицает намеренное применение допинга и собирается добиваться оправдания.

Теннисный мир сотряс допинговый скандал, крупнейший с 2016 года, когда за употребление мельдония была дисквалифицирована Мария Шарапова. 21 октября стало известно, что экс первая ракетка мира Симона Халеп отстранена от соревнований в связи с положительным тестом. В пробе румынской теннисистки, сданной во время Открытого чемпионата США, был обнаружен запрещённый препарат роксадустат.

Как сообщается, спортсменка была уведомлена об этом ещё 7 октября, после чего она запросила вскрытие пробы В. Однако повторный анализ лишь подтвердил наличие субстанции из списка WADA.

Роксадустат — препарат для лечения анемии, вызванной хронической болезнью почек. Он стимулирует выработку гемоглобина и эритроцитов, а также увеличивает эндогенную продукцию эритропоэтина. Это вещество было запрещено к применению в спорте в 2015 году — за три года до того момента, как его впервые одобрили для массового применения в медицине. Как писало ещё семь лет назад USADA, спортсмены могут использовать роксадустат для увеличения количества эритроцитов, что позволит увеличить доставку кислорода к работающим мышцам для повышения выносливости. То есть это вещество — допинг в самом непосредственном смысле, аналог печально известного эритропоэтина, на котором попалось множество спортсменов.

Халеп при этом категорически отрицает преднамеренное употребление запрещённого вещества. По её словам, она не знает, как препарат попал в её организм.

«Сегодня начинается самый сложный матч в моей жизни: борьба за правду. Мне сообщили, что мой тест дал положительный результат на вещество под названием роксадустат в крайне малом количестве. Это стало величайшим потрясением в моей жизни. На протяжении всей моей карьеры я ни разу даже не задумывалась о том, чтобы пойти на обман, поскольку это полностью противоречит ценностям, которые мне прививали. Столкнувшись с такой несправедливостью, я чувствую себя совершенно растерянной и преданной», — написала Симона в Twitter.

Первая реакция на произошедшее последовала от Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA), учреждённой Новаком Джоковичем. В ней заявили, что будут добиваться справедливого разбирательства в отношении Халеп и поддерживать её право на возможную апелляцию.

Также соотечественницу поддержала 39-я ракетка мира Сорана Кырстя. Спортсменка отказалась верить в то, что коллега намеренно принимала запрещённые вещества.

«Хотя мы, возможно, и не лучшие подруги, я знаю Симону не один десяток лет и знаю её достаточно хорошо, чтобы твёрдо верить, что она никогда добровольно не прикоснётся ни к одному допинговому препарату. Суть тенниса в честной игре, а не в соперничестве. Она — отличная спортсменка, и я считаю, что она побеждала благодаря собственным талантам», — написала Кырстя в одной из соцсетей.

В аналогичном ключе высказался и бывший муж спортсменки Тони Юрич, с которым они прожили год в браке и развелись этой осенью.

«Я клянусь, эта девушка, моя бывшая жена, одержима одним — честью! Можно отнять у Симоны что угодно, но если вы отнимете её честь, её чувство справедливости, то просто убьёте её! Она перестанет быть человеком! Не знаю, что произошло с этим тестом, но, скорее всего, это ошибка. Она не сделала бы такого, даже если бы ей отрезали руку, чтобы помешать играть в теннис. Симона никогда не стала бы обманывать», — заявил румынский миллиардер.

Халеп действительно была известна своей принципиальностью. Возможно, даже излишней. В своё время она достаточно жёстко высказывалась в адрес Шараповой, когда та возвращалась в тур после дисквалификации. Румынку, в частности, возмутило решение организаторов турнира в Штутгарте дать Марии уайлд-кард.

«По-моему, для детей, для юных игроков это нехорошо — продвигать, помогать теннисисткам, которые были дисквалифицированы за допинг. Если прессе больше интересно то, что Шарапова приехала сюда, то это их решение. Но я не считаю это позитивным моментом, потому что она заплатила за свои действия. Её уличили в применении допинга, так что я больше восхищаться ею не могу», — заявила тогда Симона, добавив, что она тщательно контролирует все медикаменты, которые принимает, а также всегда изучает обновлённый запрещённый список WADA.

В интернете, конечно же, не преминули вспомнить эту историю. Сеть полна новых мемов об этой в некотором смысле курьёзной ситуации, когда человек, обвинявший другого в приёме допинга, сам оказался под подозрением.

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Обнаружению запрещённого препарата предшествовал довольно непростой период в карьере и в жизни Халеп. В 2021 году она не выиграла ни одного турнира, более того, ни разу не добралась даже до финала и впервые с 2013 года завершила сезон вне топ-10 — на 20-й строчке. В феврале этого года, по её собственному признанию, Симона была близка к тому, чтобы завязать со спортом: не верила, что сможет вернуться в элиту. Какое-то время она даже обходилась без тренера, но потом начала работать с тренером Серены Уильямс Патриком Муратоглу.

При этом спортсменка, по её словам, испытывала серьёзные психологические проблемы, так как считала, что должна играть лучше и выигрывать больше матчей. Параллельно с этим теннисистка переживала развод с мужем. Всё это напряжение привело к приступу панической атаки во время «Роллан Гаррос». За этим последовала победа на «Мастерсе» в Торонто и полный провал на US Open: экс первая ракетка мира уступила в первом круге квалифаю Дарье Снигур.

После болезненного поражения в Нью-Йорке спортсменка заявила, что испытывает психологическое опустошение, и досрочно завершила сезон. Чтобы не терять зря время, она решила сделать операцию на носу, чтобы избавиться от многолетней проблемы с дыханием, а заодно подправить эстетическую составляющую. По словам Халеп, ей никогда не нравился её нос.

К слову, это не первая пластическая операция спортсменки. В 2008 году Симона уменьшила грудь, так как она мешала ей полноценно двигаться по корту и провоцировала боли в спине.

Теперь же спортсменке предстоит пережить ещё более напряжённый период, но она настроена бороться до конца, чтобы доказать свою невиновность.

«Я верю, что рано или поздно правда выйдет наружу. Дело не в титулах или деньгах. Речь идёт о чести и о любви, которую я испытываю к теннису вот уже 25 лет», — заключила Халеп.