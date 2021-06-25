Халеп снялась с Уимблдона и не сможет защитить титул чемпионки турнира

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Румынская теннисистка Симона Халеп отказалась от выступление на третьем в сезоне турнире Большого шлема — Уимблдоне.
Халеп снялась с Уимблдона и не сможет защитить титул чемпионки турнира
  • Reuters

«С большой грустью объявляю о своём снятии с Уимблдона в связи с тем, что я ещё не полностью восстановилась после травма икроножной мышцы», — написала Халеп в своём Instagram.

Таким образом Халеп не сумеет защитить титул чемпионки турнира, завоёванный ещё в 2019 году, и который она сохранила в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году турнир не проводился.

Уимблдон — 2021 пройдёт с 28 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что Людмила Самсонова получила уайлд-кард на Уимблдон.

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