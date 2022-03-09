Халеп: российские теннисисты не виноваты, нелегко выступать без флага

Экс первая ракетка мира Симона Халеп высказалась о санкциях в адрес российских теннисистов.

«Не думаю, что мы должны осуждать их только потому, что они из этой страны. Скорее всего, в ближайшее время что-то решится, но они не виноваты. Нелегко, когда у тебя отбирают флаг», — цитирует Халеп Sportskeeda.

Международная федерация тенниса (ITF) 1 марта приостановила членство Федерации тенниса России. Также ITF отменила все международные турниры на территории России и Белоруссии. Санкции будут действовать до конца 2022 года. Вместе с тем российские и белорусские теннисисты не отстранены от участия в личных международных соревнованиях.

В Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) приняли решение запретить россиянам выступать под флагом своей страны.

Ранее Тарпищев высказался об итогах жеребьёвки «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).