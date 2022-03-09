Тарпищев: сетка у Медведева на турнире в Индиан-Уэллсе тяжелейшая

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался об итогах жеребьёвки «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Медведев не должен выигрывать каждый турнир. Есть плановые нагрузки, которые он должен выдерживать, готовясь к турниру Большого шлема. Сетка у Медведева тяжелейшая, потому что все соперники игровые», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 10 по 20 марта. Призовой фонд — $8 584 055. В составе России выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Российские спортсмены начнут участие в турнире со второго круга.

Ранее Чесноков заявил, что участие россиян в теннисном турнире в Индиан-Уэллсе уже победа.