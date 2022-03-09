Чесноков: участие россиян в теннисном турнире в Индиан-Уэллсе уже победа
- Gettyimages.ru
- © Liudmila Chernetska
«Радует то, что они участвуют, это уже первая победа. Наши ребята могут претендовать на хороший результат. Они могут добиться серьёзных успехов, и я буду смотреть и следить за ними», — цитирует Чеснокова ТАСС.
В Индиан-Уэллсе выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачаров. Российские спортсмены начнут участие в турнире со второго круга.
Ранее сообщалось, что участие в турнире Джоковича неопределённо.