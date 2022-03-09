Чесноков: участие россиян в теннисном турнире в Индиан-Уэллсе уже победа

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков считает, что российские теннисисты могут добиться успехов на турнире в Индиан-Уэллсе серии «Мастерс».

«Радует то, что они участвуют, это уже первая победа. Наши ребята могут претендовать на хороший результат. Они могут добиться серьёзных успехов, и я буду смотреть и следить за ними», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В Индиан-Уэллсе выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачаров. Российские спортсмены начнут участие в турнире со второго круга.

Ранее сообщалось, что участие в турнире Джоковича неопределённо.