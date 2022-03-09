Чесноков: участие россиян в теннисном турнире в Индиан-Уэллсе уже победа

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков считает, что российские теннисисты могут добиться успехов на турнире в Индиан-Уэллсе серии «Мастерс».
Чесноков: участие россиян в теннисном турнире в Индиан-Уэллсе уже победа
  • Gettyimages.ru
  • © Liudmila Chernetska

«Радует то, что они участвуют, это уже первая победа. Наши ребята могут претендовать на хороший результат. Они могут добиться серьёзных успехов, и я буду смотреть и следить за ними», — цитирует Чеснокова ТАСС. 

В Индиан-Уэллсе выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачаров. Российские спортсмены начнут участие в турнире со второго круга.

Ранее сообщалось, что участие в турнире Джоковича неопределённо.

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