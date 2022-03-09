Участие Джоковича в турнире в Индиан-Уэллсе неопределённо

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович может не принять участия в турнире в Индиан-Уэллсе из-за отсутствия вакцинации от коронавируса.

«Джокович находится в заявочном листе, поэтому он был в жеребьёвке. Мы находимся в контакте с ним. Пока нет определённости по поводу его участия в турнире. Непонятно, сможет ли он въехать в страну», — говорится в заявлении организаторов.

Напомним, 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича из Австралии, куда он прибыл, чтобы выступить на Australian Open. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же по прилёте. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению.

Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз. В итоге спортсмену запретили въезд в Австралию на три года.

Ранее сообщалось, что Калинская не смогла пробиться в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе.