Калинская не смогла пробиться в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе

Короткая ссылка
Россиянка Анна Калинская не смогла пробиться в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе.

Калинская в финале квалификации уступила в двух сетах Ван Цян из Китая со счётом 3:6, 4:6.

За Россию в Индиан-Уэллсе сыграют Екатерина Александрова, Вера Звонарёва, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

Ранее заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Чесноков отреагировал на решение руководства Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) дисквалифицировать Александра Зверева на восемь недель за неспортивное поведение на турнире в Акапулько (Мексика).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить