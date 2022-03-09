Калинская не смогла пробиться в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка Анна Калинская не смогла пробиться в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе.

Калинская в финале квалификации уступила в двух сетах Ван Цян из Китая со счётом 3:6, 4:6.

За Россию в Индиан-Уэллсе сыграют Екатерина Александрова, Вера Звонарёва, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

Ранее заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Чесноков отреагировал на решение руководства Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) дисквалифицировать Александра Зверева на восемь недель за неспортивное поведение на турнире в Акапулько (Мексика).