Чесноков: Зверев не сдержался и ударил по стойке, но ведь никого не травмировал

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Заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Чесноков отреагировал на решение руководства Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) дисквалифицировать Александра Зверева на восемь недель за неспортивное поведение на турнире в Акапулько (Мексика).
Чесноков: Зверев не сдержался и ударил по стойке, но ведь никого не травмировал
  • AP
  • © Bruna Prado

«Главное — Звереву оставили возможность выходить на корт. С другой стороны, если он снова не сдержит эмоций, то ответит по полной программе. Поэтому уверен: теперь Александр будет вести себя максимально аккуратно. Здесь можно поставить себя на место спонсоров турниров. Представляете, вы вкладываете деньги в соревнование, и тут дисквалифицируют одного из сильнейших теннисистов планеты. В таком случае вы понесёте серьёзные финансовые потери. Поэтому логичнее оштрафовать немца на крупную сумму. Поэтому я выступаю за то, чтобы он играл, а не сидел несколько месяцев», — заявил Чесноков в интервью RT.

Он считает, что в поведении теннисиста нет ничего криминального, чтобы дисквалифицировать по-серьёзному.

«С другой стороны, в произошедшем в Акапулько нет ничего ужасного. Да, человек не сдержался и ударил по стойке ракеткой, но ведь никого не травмировал. Если бы он бросил ракетку и разбил кому-то голову, разговор был бы иной. Возьмите, например, хоккей. Там люди дерутся по несколько раз за матч, и никто за это не переживает. А представьте, что началось бы, если бы теннисист принялся мутузить соперника и получил за это только две минуты штрафа», — добавил Чесноков.

Ранее Зверева дисквалифицировали на восемь недель за неспортивное поведение.

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