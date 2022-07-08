Халеп признала, что Рыбакина оказалась слишком сильна для неё в полуфинале Уимблдона

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» румынка Симона Халеп обратилась к россиянке Елене Рыбакине, выступающей за Казахстан, после проигрыша в полуфинале Открытого чемпионата Великобритании по теннису 2022 года.

«Поздравляю, Елена, ты оказалась слишком сильна для меня. Спасибо всем, кто болел за меня и поддерживал. Вы побуждали меня выкладываться на все сто. И большое спасибо моей потрясающей команде. Я так благодарна, что вы рядом», — написала Халеп в своих социальных сетях.

23-летняя москвичка (17-й номер посева) в полуфинальном матче нанесла поражение Симоне Халеп (16-й) из Румынии в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

Рыбакина до 2018 года представляла Россию. Позже она сменила спортивное гражданство на казахстанское. Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

В финале турнира Рыбакина встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал выход Рыбакиной в финал Уимблдона.