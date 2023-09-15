«Показательная порка»: Слуцкого отстранили на год условно и оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбление журналиста

Комитет по этике РФС оштрафовал Леонида Слуцкого на 100 тыс. рублей за оскорбление журналиста Виталия Бородина и отстранил его на год от любой деятельности, связанной с футболом, условно. Председатель органа Андрей Стукалов объяснил строгость наказания тем, что ранее тренер уже попадал в похожие ситуации. При этом у него есть три дня для подачи апелляции. По мнению Дмитрия Губерниева, таким образом специалисту вынесли строгое предупреждение. Сергей Гуренко посетовал, что порой представители СМИ сами провоцируют наставников. А Динияр Билялетдинов уверен, что бывший рулевой сборной России стал заложником своего нынешнего амплуа.

Леонид Слуцкий в последнее время является одним из самых обсуждаемых тренеров России. Увы, дело вовсе не в его профессиональной деятельности, а в участии в многочисленных шоу и попадании в различного рода скандалы. Один из них завершился наложением санкций со стороны комитета по этике РФС. Специалист пострадал за то, что в эфире Youtube-передачи «Коммент.Шоу» оскорбил журналиста «РБ» Виталия Бородина.

За это он как член комитета сборных команд федерации был оштрафован на 100 тысяч рублей. Также ему на год запретили осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, условно. В случае повторения подобного наказание станет реальным. Председатель комитета Андрей Стукалов объяснил суровость вердикта тем, что ранее наставник уже попадал в схожие истории.

Помимо этого, он рассказал, что Слуцкий прибыл на заседание с адвокатом и сам выступал в свою защиту.

«У него уже были нарушения в 2017 и 2022 годах, поэтому мы рассматривали более жёсткие санкции. Слуцкий может обжаловать это решение в течение трёх дней после получения на руки в апелляционном комитете РФС», — цитирует функционера «Матч ТВ».

Напомним, специалист вступился за Артёма Дзюбу. После встречи с «Краснодаром» Бородин на выходе с «РЖД Арены» задал форварду «Локомотива» следующий вопрос: «Артём, не обидно было слышать от Игоря Шалимова слова, что ты забьёшь не больше двух мячей?» В ответ футболист нагрубил корреспонденту и за своё поведение был дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 50 тыс. рублей.

Слуцкий посчитал, что Бородин сам поступил неправильно и непрофессионально.

«Если бы в Нидерландах журналист начал бы снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили, что там это невозможно», — подчеркнул он.

Любопытно, что корреспонденты, находившиеся рядом с наставником во время того самого злополучного эфира, посчитали вердикт РФС чрезмерно жёстким.

«Не понимаю за что?! Он даже адресно не обращался. За фразу теперь на год (пусть и условно) отстраняют от футбола? Других забот у комитета по этике нет, конечно… «судьбоносные» ребята», — написал комментатор Константин Генич в своём Telegram-канале.

В свою очередь, Дмитрий Шнякин хотя и не одобрил поведение Слуцкого и Дзюбы по отношению к коллеге, но условную дисквалификацию счёл явным перебором.

«Если уж на то пошло, Слуцкий вытащил команду, опекаемую РФС, на Евро‑2016. Можно и подружелюбнее с бывшим тренером сборной. В общем, мне не понравились слова Дзюбы и Слуцкого, но отстранение от футбола на год и штраф в 100 тысяч рублей — перебор и будто показательная порка», — отметил Шнякин.

При этом мнения экспертов RT разделились. Дмитрий Губерниев в отличие от коллег вступился за Бородина. Комментатор посоветовал наставнику впредь выбирать выражения и предположил, что условное наказание послужит для него своего рода предупреждением.

«Не считаю ли я это перебором? А если вас кто-нибудь обзовёт так, вы будете в восторге? Подобное не понравится никому. Нельзя так называть других людей, тем более в рамках публичного шоу. Несмотря на мою критику, с симпатией и уважением отношусь к Леониду Викторовичу, но здесь он глубоко не прав. Все публичные люди должны понимать, что живут под колпаком. Решение РФС надо уважать. Надеюсь, тренер так больше делать не будет», — заявил Губерниев.

Вместе с тем он посоветовал самому Бородину впредь вести себя уважительнее по отношению к старшим, в том числе футболистам, и общаться с ними исключительно на «вы».

А известный тренер Сергей Гуренко, напротив, признался, что и сам иногда не сдерживался в беседах с представителями СМИ, поскольку далеко не все из них компетентны и способны грамотно выразить мысль, хотя считают себя профессионалами в футболе.

«Слуцкому фактически вынесли предупреждение, чтобы в дальнейшем он себе такого не позволял. Оскорблять людей в любом случае неправильно. Но и сами журналисты иногда переходят границы. Понимаете, в футболе очень много эмоций. И странно, когда в 19 лет молодые люди рассуждают как здравые мужи. Бывает, где-то не выдерживают нервы, срабатывает накопительный эффект», — отметил специалист.

А вот шоу Слуцкого и Дзюбы он счёл достаточно спорным. В частности, Гуренко удивило большое количество нецензурных выражений в выпусках, хотя их могут смотреть дети. Однако осуждать коллегу за выбранный им путь он тоже не стал.

«Возможно, кому-то нравится то, что он делает. Вероятно, у него самого лежит душа в сторону подобного рода проектов», — добавил Гуренко.

Как уже говорилось, столь суровое наказание объясняется ещё и тем, что специалист ранее неоднократно попадал в поле зрения комитета по этике. Однако предыдущие скандалы были связаны с критикой арбитров. В 2016-м он в рамках передачи «Детский вопрос», вспоминая, как подрался с судьёй в молодости, в шутку заявил, что их всех необходимо бить. Спустя шесть лет специалист остался крайне недоволен работой Виталия Мешкова на встрече возглавляемого им «Рубина» и «Ростова» и обвинил его в убийстве команды. За это Слуцкого также условно отстранили до конца сезона и оштрафовали на 250 тыс. рублей.

Возможно, санкции могли быть мягче, если бы он признал свой поступок неправильным и принёс извинения Бородину, но этого не произошло.

«Не жалею ли я, что произнес эту фразу? Нет, конечно, нет. Я уже давно веду себя так, как мне интересно, как я считаю нужным.… Мне кажется, если мы с Дзюбой пропадём из информационного поля, то все Telegram-каналы просто закроются, и у них не будет фактуры. Пиарятся на чужом имени», — подчёркивал специалист.

Бронзовый призёр Евро-2008 Динияр Билялетдинов уверен, при принятии решения сыграл роль своего рода накопительный эффект, поскольку наставник в последнее время позволил себе немало спорных высказываний и регулярно эпатирует публику.

«Смотреть и слушать его шоу с Дзюбой — мало удовольствия, хотя не исключаю, кому-то это нравится. Я стараюсь от данной темы абстрагироваться. Считаю, в какой-то степени тренер стал заложником своего амплуа. Всё же он находится в определённых условиях, когда необходимо постоянно подливать масло в огонь. Вот он и подлил. Вероятно, его действительно таким образом стоило предупредить. Можно было выразиться помягче и никого не оскорблять. Получилось, как получилось. Ничего страшного в отстранении Леонида Викторовича не вижу, даже если бы оно носило реальный характер, поскольку едва ли в ближайший год он будет трудиться по профессии», — посетовал Билялетдинов.

С другой стороны, в футболе достаточно эмоций, и на поле во время матчей игроки позволяют себе куда более жёсткие выражения. Однако бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» считает, что есть разница между происходящим во время встреч в пылу эмоций и публичными оскорблениями.

«Тем более речь о заслуженном специалисте, который добился немалых успехов, завоевал большое количество трофеев и трудился в сборной России. Есть грани, которые таким людям переступать нельзя. Всё же Слуцкий ещё недавно считался эталоном и примером для подражания. Само собой, он должен вести себя соответствующе», — подытожил Билялетдинов.