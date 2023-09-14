Генич — об отстранении Слуцкого: других забот у комитета по этике нет

Комментатор Константин Генич отреагировал на наказание для тренера Леонида Слуцкого от комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).

«Не понимаю — ЗА ЧТО?! Он даже адресно не обращался. За фразу «какой-то 19-летний дебил» теперь на год (пусть и условно) отстраняют от футбола?! Других забот у комитета по этике нет, конечно…» — написал Генич в Telegram-канале.

Напомним, что комитет по этике РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тыс. рублей и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно. Такое наказание российский специалист получил за публичные высказывания на YouTube-шоу.

15 ноября 2022 года стало известно, что тренер решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что наказание комитета по этике РФС не запрещает Слуцкому участвовать в футбольных шоу.