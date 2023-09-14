Генич — об отстранении Слуцкого: других забот у комитета по этике нет
- РИА Новости
«Не понимаю — ЗА ЧТО?! Он даже адресно не обращался. За фразу «какой-то 19-летний дебил» теперь на год (пусть и условно) отстраняют от футбола?! Других забот у комитета по этике нет, конечно…» — написал Генич в Telegram-канале.
Напомним, что комитет по этике РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тыс. рублей и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно. Такое наказание российский специалист получил за публичные высказывания на YouTube-шоу.
15 ноября 2022 года стало известно, что тренер решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что наказание комитета по этике РФС не запрещает Слуцкому участвовать в футбольных шоу.