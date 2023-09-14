СЭ: наказание комитета по этике РФС не запрещает Слуцкому участвовать в футбольных шоу

Российский тренер Леонид Слуцкий, получивший наказание от комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), сможет принимать участие в шоу.

«В случае повторного нарушения регламента комитета по этике запрет на футбольную деятельность не будет распространяться на участие Слуцкого в шоу, так как это не делает его субъектом футбола», — сообщил источник «СЭ».

Напомним, что комитет по этике РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тыс. рублей и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно. Такое наказание российский специалист получил за публичные высказывания на YouTube-шоу.

15 ноября 2022 года стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС 14 сентября рассмотрит высказывания Слуцкого в адрес журналиста.