Уткин — о наказании для Слуцкого: нет более бессмысленного органа, чем комитет по этике
«Нет более бессмысленного органа в управлении спортом, в частности, футболом, чем комитет по этике. Мышь, которая мечтает родить гору; невозможно? Да, невозможно. Но если условно…» — написал Уткин в Telegram-канале.
Напомним, что комитет по этике РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тыс. рублей и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно. Такое наказание российский специалист получил за публичные высказывания на YouTube-шоу.
15 ноября 2022 года стало известно, что тренер решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что наказание комитета по этике РФС не запрещает Слуцкому участвовать в футбольных шоу.