Слуцкий условно дисквалифицирован до конца сезона за оскорбления в адрес Мешкова
- РИА Новости
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Слуцкий оштрафован на 250 тыс. рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона-2021/22, говорится в заявлении на официальном сайте РФС.
Напомним, что матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Рубина» и «Ростова» запомнился громким судейским скандалом. Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий остался недоволен работой Виталия Мешкова и жёстко раскритиковал его.
Ранее президент РФС Дюков оценил работу арбитров в первых турах РПЛ после возобновления чемпионата.