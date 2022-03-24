Слуцкий условно дисквалифицирован до конца сезона за оскорбления в адрес Мешкова

Короткая ссылка
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение оштрафовать главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за оскорбления в адрес судьи Виталия Мешкова в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:2).
Слуцкий условно дисквалифицирован до конца сезона за оскорбления в адрес Мешкова
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Слуцкий оштрафован на 250 тыс. рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона-2021/22, говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Напомним, что матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Рубина» и «Ростова» запомнился громким судейским скандалом. Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий остался недоволен работой Виталия Мешкова и жёстко раскритиковал его.

Ранее президент РФС Дюков оценил работу арбитров в первых турах РПЛ после возобновления чемпионата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить