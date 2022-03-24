Слуцкий условно дисквалифицирован до конца сезона за оскорбления в адрес Мешкова

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение оштрафовать главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за оскорбления в адрес судьи Виталия Мешкова в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:2).

РИА Новости

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Слуцкий оштрафован на 250 тыс. рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона-2021/22, говорится в заявлении на официальном сайте РФС. Напомним, что матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Рубина» и «Ростова» запомнился громким судейским скандалом. Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий остался недоволен работой Виталия Мешкова и жёстко раскритиковал его. Ранее президент РФС Дюков оценил работу арбитров в первых турах РПЛ после возобновления чемпионата.