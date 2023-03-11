Штраф, отстранение от еврокубков или ликвидация: что грозит «Барселоне» по делу о коррупции

Прокуратура Барселоны выдвинула обвинения в отношении местного клуба. Бывшие руководители каталонской команды обвиняются в коррупции, недобросовестном администрировании, фальсификации документов и работе с судьями. Если их причастность к выплатам бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре будет доказана, 26-кратному чемпиону Испании может грозить наказание вплоть до ликвидации юридического лица, а функционеры рискуют получить тюремный срок.

За последние несколько месяцев в футбольном мире прогремело сразу несколько громких скандалов. В конце января туринский «Ювентус» был оштрафован на 15 очков в Серии А за финансовые махинации, а несколько недель спустя подобные обвинения были выдвинуты и в адрес двух других топ-клубов Старого Света — «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». В марте же настала очередь «Барселоны», которая подозревается в коррупции и работе с судьями.

В чём обвиняют «Барселону»

Согласно заявлению прокуратуры, всему причиной ситуация вокруг выплат бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Отмечается, что каталонский клуб с 2016 по 2018 год перевёл на счета принадлежащей ему компании DASNIL 95 SL в общей сложности €1,4 млн якобы в обмен на оказание услуг консалтинга. И в руководстве «блауграны» подтвердили, что в прошлом действительно пользовались услугами внешнего консультанта, предоставлявшего технические отчёты о молодых игроках из других коллективов Примеры и судействе.

В органах же предположили, что Негрейра в обмен на деньги «проводил определённые действия, направленные на предоставление команде предпочтений при принятии арбитрами решений в матчах». Проще говоря, обеспечивал им поддержку со стороны судей. При этом договор между сторонами был заключён в устной форме, а контакт с чиновником осуществляли экс-президенты «блауграны» Жозеп Бартомеу и Сандро Росель, а также бывшие директора Оскар Грау и Альберт Солер.

На данный момент обвинения предъявлены самой «Барселоне», а также каждому из предполагаемых фигурантов дела, которым вменяется в вину коррупция между физическими лицами в сфере спорта, недобросовестное администрирование и фальсификация документов.

Что подтолкнуло прокуратуру к проведению расследования

По информации El Confidencial, 26-кратного чемпиона Испании заподозрили в махинациях ещё в 2019 году. Причём фактически об этом стало известно благодаря действиям самого клуба. Тот пытался оформить налоговый вычет на суммы счетов, оплаченных за услуги Негрейры. Однако в службе посчитали, что те могли быть фиктивными и запросили ряд документов с целью прояснить характер отношений между «Барселоной» и компаниями DASNIL 95 SL и Nisdal SCP (подконтрольными вице-президенту CTA). В частности, сине-гранатовых попросили предоставить копии инвойсов (счетов, выставляемых продавцом покупателю на оплату), договоров на оказание услуг и пояснения по форме и целям выплат.

Однако каталонцы отправили лишь копии инвойсов, сославшись на то, что организации предоставляли услуги видеоконсалтинга. Но подтвердить это с помощью передачи записей также не удалось. Якобы материалы не были найдены. На основании этого в налоговой службе сделали вывод, что «Барселона» уменьшала налоговую базу на сумму фиктивных счетов, квалифицировав это как финансовые махинации.

В связи с этим, в 2021 году сине-гранатовым поступило предложение об урегулировании этого вопроса с помощью выплаты штрафа на общую сумму около €877 тыс. И хотя впоследствии те согласились, было уже поздно. Дело было передано из налоговой службы в прокуратуру.

Был ли это единичный случай сотрудничества «Барселоны» и Негрейры

Если верить журналистскому расследованию El Mundo, оно продолжалось на протяжении длительного периода времени. Отмечается, что Негрейра регулярно получал деньги в обмен на консультации об арбитрах с 2001 по 2018 год. За этот период общая сумма выплат составила €6,66 млн.

При этом бывший глава CTA якобы контактировал с клубом и после того, как покинул свой пост в организации. В 2020-м Негрейра предлагал «Барселоне» помощь с VAR. Уверял, что сотрудничество с ним принесёт команде серьёзные дивиденды, и просил связаться с ним. Однако на этот раз в его обращение проигнорировали. Причиной тому стало недовольство постоянными угрозами чиновника обнародовать информацию о фиктивных выплатах бывшему тренеру Хосепу Контрерасу. Ранее тот возглавлял дублирующий коллектив сине-гранатовых и входил в совет директоров при трёх бывших президентах — Хосе Луисе Нуньесе, Жоана Гаспаре и Жозепе Бартомеу.

Как отреагировали в «Барселоне» на обвинения

В клубе ожидаемо предпочли отрицать всевозможные подозрения в коррупции. Действующий президент Жоан Лапорта заверил, что «Барселона» никогда не покупала судей и не намерена делать это в будущем, а проведение расследования связал с намерением нанести ущерб её имиджу и захватить над ней контроль. По его мнению, спровоцировать ситуацию мог отказ от подписания контракта с компанией CVC Capital Partners, обязывавший «блауграну» продать телевизионные права на 50 лет, а также участие в проекте Суперлиги.

Свой комментарий на данную тему дал и бывший полузащитник коллектива Франсеск Фабрегас, защищавший его цвета с 2011 по 2014 год. В разговоре с Cadena SER он отметил, что не получал ни одного судейского отчёта, а решение прокуратуры открыть дело стало для него неожиданностью. При этом он подчеркнул, что в бытность выступления за сине-гранатовых лично сталкивался с недобросовестным арбитражом. По его словам, именно спорный вердикт рефери не позволил «Барселоне» выиграть национальное первенство в 2014 году. Тогда трофей завоевал «Атлетико».

Уже после официальной подачи иска «блауграна» выступила с заявлением. По её словам, в руководстве предвидели данный сценарий развития событий и назвали версию прокуратуры ничем иным, как предварительной гипотезой, подтвердить или опровергнуть которую удастся лишь в результате расследования. При этом «Барселона» выразила готовность сотрудничать со следствием во всём, что будет сочтено необходимым.

Что ждёт «Барселону», если вина будет доказана

Если правонарушения со стороны каталонцев будут доказаны, то меры пресечения могут быть самыми разными. Как отмечают в испанских СМИ, речь может идти о крупном штрафе, понижении в классе и даже ликвидации юридического лица. При этом опрошенные изданием La Vanguardia эксперты склоняются к тому, что наиболее вероятным наказанием станет денежное взыскание, в то время как более серьёзные последствия маловероятны.

Помимо прочего, обвинительный вердикт грозит «Барселоне» отстранением от выступлений в первенствах под эгидой УЕФА. Как сообщает Marca, в этом случае Союз может обратиться к пункту G статьи 4 регламента еврокубков. В нём говорится, что участники соревнований не должны использовать незаконные методы для оказания влияния на результаты встреч как на национальном, так и международном уровнях.

И хотя чётких рекомендаций относительно дисквалификации нет, за УЕФА остаётся право не допустить ту или иную команду до состязаний, если в её отношении возникнут подозрения. Ведь в той же статье говорится о том, что репутация турниров не должна ставиться под сомнение.

Что касается бывших руководителей «Барселоны», то Бартомеу и Роселю грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до четырёх лет за коррупцию и от шести месяцев до трёх лет за недобросовестное администрирование. Как минимум, это применимо к Жозепу, в то время как в отношении Сандро информация расходится. Если La Vanguardia сообщает, что оба экс-президента находятся под следствием, то El Pais отмечает, что к Сандро это не относится. Ведь срок рассмотрения его правонарушений уже истёк.

Тем не менее, положение «Барсы» нельзя называть безнадёжным. Ведь её вина будет признана лишь в том случае, если следствию удастся доказать, что выплаты Негрейре предназначались именно для обеспечения нужного коллективу судейства. А сделать это не так просто. Ведь добиться признания от самого бывшего вице-президента CTA вряд ли возможно. Ранее следователи уже обращались к нему, но тот воспользовался правом отказаться от дачи показаний в связи с болезнью Альцгеймера.