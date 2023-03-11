Ole: Месси ведёт переговоры только с ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси ведёт переговоры касательно своего будущего только с парижским клубом.

Как сообщает Ole, аргентинец хочет продолжать играть в Европе, а ПСЖ является единственной командой, с которой сторона игрока ведёт переговоры о контракте.

По информации источника, французский клуб предложил аргентинцу продлить соглашение ещё на один сезон.

Уточняется, что «Интер Майами» может рассчитывать на переход аргентинца только летом 2024 года после Кубка Америки.

Контракт Месси с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 16 результативных передач в 28 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что Месси хочет вернуться в «Барселону», но клуб не делал ему предложения.