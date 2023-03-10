Источник: Месси хочет вернуться в «Барселону», но клуб не делал ему предложения

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».

Как сообщает журналист Эстебан Эдуль в социальных сетях, решиться на то, чтобы остаться в ПСЖ, Месси будет очень сложно по семейным и спортивным причинам.

По информации источника, аргентинец хотел бы перейти в «Барселону», но каталонцы не предпринимали никаких шагов для переговоров.

Контракт Месси с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 16 результативных передач в 28 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что Месси отклонил предложение ПСЖ о продлении контракта.