La Vanguardia: Месси отклонил предложение ПСЖ о продлении контракта

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отклонил первое предложение парижского клуба о продлении контракта.

Как сообщает издание La Vanguardia, 35-летнего аргентинца не устроила предложенная зарплата.

По информации источника, ПСЖ был вынужден предложить нападающему соглашение с более низким уровнем зарплаты из-за проблем с финансовым фейр-плей.

Контракт Месси с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 16 результативных передач в 28 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что Месси намерен продолжить карьеру в Европе.