«Реал» сделал заявление после предъявления «Барселоне» обвинений

«Реал» выступил с заявлением после обнародования обвинений испанской прокуратуры в адрес «Барселоны» по «делу Негрейры».

«Учитывая серьёзность обвинений, выдвинутых прокуратурой Барселоны против футбольного клуба и двух его президентов по обоснованным подозрениям в коррупции, президент объявляет о срочном сборе совета директоров в воскресенье, чтобы принять решение о дальнейших действиях, которые «Реал» сочтёт целесообразными в отношении данного вопроса», — говорится в заявлении.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения бывшему президенту «Барселоны» Хосепу Марии Бартомеу.

Он обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить «Барселону» от участия в ЛЧ из-за подрыва репутации турнира.