El Pais: прокуратура предъявила обвинения «Барселоне» по «делу Негрейры»

Бывший президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу всё же предстанет перед судом по «делу Негрейры».

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения Бартомеу и каталонскому клубу, сообщает El Pais.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Если будет доказан факт мошенничества в сотрудничестве между испанским клубом и Негрейрой, то ФИФА и УЕФА могут понизить «Барселону» в дивизионе и лишить титулов, а также отстранить клуб от участия в Лиге чемпионов на один сезон.

Ранее сообщалось, что испанская федерация футбола сотрудничает с УЕФА в расследовании по «делу Негрейры».