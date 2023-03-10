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El Pais: прокуратура предъявила обвинения «Барселоне» по «делу Негрейры»

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Бывший президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу всё же предстанет перед судом по «делу Негрейры».
El Pais: прокуратура предъявила обвинения «Барселоне» по «делу Негрейры»
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  • © NurPhoto

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения Бартомеу и каталонскому клубу, сообщает El Pais.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Если будет доказан факт мошенничества в сотрудничестве между испанским клубом и Негрейрой, то ФИФА и УЕФА могут понизить «Барселону» в дивизионе и лишить титулов, а также отстранить клуб от участия в Лиге чемпионов на один сезон.

Ранее сообщалось, что испанская федерация футбола сотрудничает с УЕФА в расследовании по «делу Негрейры».

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