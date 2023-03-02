Испанская федерация футбола сотрудничает с УЕФА в расследовании по «делу Негрейры»

Генеральный секретарь Испанской федерации футбола Андреу Кампс раскрыл подробности сотрудничества с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в деле бывшего вице-президента технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

«УЕФА запросил информацию у RFEF, которая ответила и отправила ему все имеющиеся на сегодняшний день данные», — цитирует Кампс Marca.

15 февраля появилась информация, что клуб с 2016 по 2018 год заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Энрикесу Негрейре, который занимал на тот момент пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Если будет доказан факт мошенничества в сотрудничестве между испанским клубом и Негрейрой, то ФИФА и УЕФА могут понизить «Барселону» в дивизионе и лишить титулов, а также отстранить клуб от участия в Лиге чемпионов на один сезон.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что глава «Барселоны» Жоан Лапорта должен дать объяснение по делу о судейском скандале или уйти в отставку.