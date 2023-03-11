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AS: УЕФА может отстранить «Барселону» от участия в ЛЧ из-за подрыва репутации турнира

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Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не исключило, что в отношении «Барселоны» могут быть применены самые жесткие санкции в связи с скандальным «делом Негрейгы».

Репутация Лиги чемпионов будет подорвана из-за «Барселоны». Поэтому УЕФА может отстранить каталонский клуб от участия в самом престижном клубном турнире Европы, сообщает AS.

Уточняется, для принятия решения по «Барсе» не обязательно дожидаться вердикта в суда.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения бывшему президенту «Барселоны» Хосепу Мари Бартомеу.

Он обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 62 очка в 24 матчах.

Ранее сообщалось, что испанская федерация футбола сотрудничает с УЕФА в расследовании по «делу Негрейры».



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