«Барселона» выступила с заявлением после подачи иска прокуратуры к клубу

«Барселона» выступила с заявлением после обвинения от прокуратуры по «делу Негрейры».

«Барселона» будет способствовать расследованию во всём, что необходимо. Заключение прокурора, которое включает в себя жалобу, всего лишь следственная гипотеза. Именно в судебном расследовании, которое стартует совсем скоро, нужно будет подтвердить или опровергнуть обвинения», — говорится в заявлении.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения бывшему президенту «Барселоны» Хосепу Марии Бартомеу.

Он обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить «Барселону» от участия в ЛЧ из-за подрыва репутации турнира.