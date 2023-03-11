La Vanguardia: «Барселону» могут исключить из Ла Лиги из-за «дела Негрейры»

«Барселону» могут исключить из Ла Лиги или ликвидировать из-за скандального «дела Негрейры».

Об этом сообщает La Vanguardia.

По информации источника, «Барселоне» грозит штраф, если её признают виновной в деле о коррупции, но также возможен перевод в дивизион ниже.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения бывшему президенту «Барселоны» Хосепу Марии Бартомеу.

Он обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить «Барселону» от участия в Лиге чемпионов из-за подрыва репутации турнира.