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La Vanguardia: «Барселону» могут исключить из Ла Лиги из-за «дела Негрейры»

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«Барселону» могут исключить из Ла Лиги или ликвидировать из-за скандального «дела Негрейры».
La Vanguardia: «Барселону» могут исключить из Ла Лиги из-за «дела Негрейры»
  • Legion-Media

Об этом сообщает La Vanguardia.

По информации источника, «Барселоне» грозит штраф, если её признают виновной в деле о коррупции, но также возможен перевод в дивизион ниже.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения бывшему президенту «Барселоны» Хосепу Марии Бартомеу.

Он обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить «Барселону» от участия в Лиге чемпионов из-за подрыва репутации турнира.

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