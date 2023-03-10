BBC отстранила от эфира Линекера за слова о политике Британии по вопросу беженцев

Руководство Британской вещательной корпорации (BBC) приняло решение приостановить сотрудничество с бывшим нападающим сборной Англии по футболу Гари Линекером.

Экс-форвард «Барселоны» и «Тоттенхэма» отстранён от эфира. Линекер являлся ведущим главной футбольной программы Британии «Матч дня», сообщает пресс-служба BBC.

Линекер сравнил иммиграционную политику Британии с Германией эпохи нацизма. Дело в том, что правительство страны намерено запретить ходатайства о предоставлении убежища всем нелегальным иммигрантам.

Линекер является самым высокооплачиваемым ведущим на BBC. В 2020-2021 финансовом году сумма его гонораров составила $1,62 млн.

Ранее Линекер поделился эмоциями от финала чемпионата мира — 2022 между национальными командами Франции и Аргентины.