BBC отстранила от эфира Линекера за слова о политике Британии по вопросу беженцев
- AP
- © Kirsty Wigglesworth
Экс-форвард «Барселоны» и «Тоттенхэма» отстранён от эфира. Линекер являлся ведущим главной футбольной программы Британии «Матч дня», сообщает пресс-служба BBC.
Линекер сравнил иммиграционную политику Британии с Германией эпохи нацизма. Дело в том, что правительство страны намерено запретить ходатайства о предоставлении убежища всем нелегальным иммигрантам.
Линекер является самым высокооплачиваемым ведущим на BBC. В 2020-2021 финансовом году сумма его гонораров составила $1,62 млн.
Ранее Линекер поделился эмоциями от финала чемпионата мира — 2022 между национальными командами Франции и Аргентины.