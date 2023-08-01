С черепно-мозговой травмой: СМИ сообщили о госпитализации чемпиона Европы по баскетболу Шабалкина после нападения

СМИ сообщили об избиении бывшего баскетболиста сборной России Никиты Шабалкина. В ГУ МВД по Московской области подтвердили, что мужчину 1986 года рождения госпитализировали с телесными повреждениями, полицейские изучают обстоятельства инцидента. При этом сообщается, что на Шабалкина также подали заявление в полицию.

Информация об избиении известного баскетболиста Никиты Шабалкина появилась днём 1 августа. По данным СМИ, его атаковали в подмосковной деревне Голиково в районе «Золотые купола». Якобы чемпиона Евробаскета-2007 били руками и ногами, из-за чего он потерял сознание.

Случайные прохожие вызвали полицию и скорую помощь, и мужчина был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Позже в Главном управлении МВД по Московской области подтвердили RT факт инцидента, произошедшего в регионе, и сообщили о начале поиска подозреваемых. На сайте МВД говорится, что молодого человека 1986 года рождения доставили в одно из медицинских учреждений с телесными повреждениями 31 июля после инцидента в подмосковных Химках.

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«Со слов пострадавшего, его избили около одного из домов, расположенных в микрорайоне «Золотые купола». В настоящее время сотрудниками проводятся мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к данному противоправному деянию. Мотивы произошедшего устанавливаются», — говорится в тексте.

Вместе с тем другой источник рассказал о заявлении на самого Шабалкина. Отмечается, что он подрался с 37-летним хозяином местной автомойки, с которым был знаком. Полицию же на место вызвала подруга экс-баскетболиста. Ей он сообщил по телефону, что истекает кровью, сидя на лавочке. Однако второй участник конфликта якобы сам обратился в правоохранительные органы.

В ГУ МВД по Московской области не стали опровергать данное предположение и подчеркнули, что в настоящий момент разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

Позднее Mash сообщил, что конфликт мог произойти из-за неоплаты Шабалкиным работ по благоустройству дома, при этом строители сняли побои и написали заявление в полицию.

Чтобы понять, как может в дальнейшем развиваться ситуация, RT обратился к члену коллегии адвокатов «Люди дела» Алишеру Захидову. По его словам, сначала назначат медицинскую экспертизу с целью установления степени нанесённого здоровью экс-спортсмена вреда. Затем лицу, совершившему преступление, изберут меру пресечения: подписка о невыезде, домашний арест или же заключение под стражу. Далее начнутся следственные действия: опрос свидетелей, изъятие телефонных переговоров, установление связи между оппонентами, очные ставки итд.

«Тяжесть наказания зависит от статьи, которую предъявят нападавшему. Скорее всего, речь пойдёт о ст. 111 ч. 3 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Максимальная санкция по ней — 12 лет лишения свободы. Но всё зависит от мотивов преступления: признают ли вину нападавшего, последует ли с его стороны деятельное раскаяние, компенсирует ли он нанесённый ущерб», — объяснил Захидов.

При этом адвокат считает, если на самого Шабалкина действительно подали заявление, это грозит существенно затянуть процесс.

«Не исключено, что виновное лицо защищалось. Возможно, спортсмен сам в чём-то виноват. Следствие разберётся во всех деталях и мотивах. Существует вероятность, что доводы, приведённые в заявлении, признают смягчающими обстоятельствами. В любом случае сейчас главное — выздоровление бывшего баскетболиста, и чтобы причинённый ему вред компенсировали в полном объёме», — добавил Захидов.

Тем временем, баскетбольная общественность поддержала чемпиона Евробаскета. В комментарии RT известный тренер Борис Соколовский, который пересекался с Никитой в казанском «УНИКСе», заявил, что сожалеет о случившемся.

«Он — отличный парень, мне с ним доводилось поработать в «УНИКСе», где мы много занимались индивидуально. Он — фанат баскетбола, я к нему отношусь с большим уважением», — заявил специалист.

В свою очередь, комментатор Владимир Гомельский посочувствовал Шабалкину и пожелал ему скорейшего выздоровления. Наконец, другой известный наставник Сергей Елевич, также хорошо знакомый с пострадавшим, охарактеризовал его как миролюбивого человека.

«Ужас. Кошмар. Я очень удивлён. Никита — парень доброжелательный, миролюбивый, совсем не конфликтный. Он никогда не пойдёт на такое. Поражаюсь той агрессивной риторике, которая сегодня порой встречается», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

С тёплыми словам в адрес известного атлета обратились и в «Локомотиве-Кубани», цвета которой он защищал в 2011-2012.

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«От лица клуба и всех болельщиков желаем скорейшего выздоровления», — говорится в новости на официальном сайте южан.

К сожалению, Шабалкин — не первый известный отечественный баскетболист, на которого было совершено нападение в этом году. В начале мая в схожую ситуацию попал игрок ЦСКА Алексей Швед. В одном из столичных заведений его атаковали сразу несколько молодых людей. По одной из версий, причиной стало сенсационное поражение армейцев от «Локомотива-Кубани» в полуфинале Единой лиги ВТБ.

В результате бронзовый призёр ОИ-2012 получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломом костей черепа и ушибом головного мозга. По словам его агента Обрада Фимича, если бы не тренированный организм, всё могло закончиться летальным исходом.

«Мужчины были настроены затеять драку вчетвером-впятером против одного. В итоге после нанесения ударов в область головы Алексей упал, ещё и ударившись о тротуар», — заявил Фимич.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц). Вскоре следствие предъявило обвинение фигурантам. Им инкриминировали преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 213 УК РФ, — хулиганство, совершённое группой лиц с применением насилия к гражданам. Они были отправлены под стражу.

По информации СМИ, в июне троих подозреваемых, один из которых несовершеннолетий, отпустили под подписку о невыезде. Четвёртый обвиняемый находится под стражей.