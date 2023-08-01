В МВД не стали опровергать информацию о том, что в полицию поступило заявление на Шабалкина

В Главном управлении МВД по Московской области отреагировали на информацию о том, что на избитого чемпиона Евробаскета-2007 Никиту Шабалкина написали заявление в полицию.

«В настоящий момент мы разбираемся во всех этих обстоятельствах. У меня таких данных пока нет, хотя этого нельзя исключать», — заявили RT в пресс-службе ГУ МВД.

1 августа в СМИ появилась информация, что бывший нападающий сборной России по баскетболу Никита Шабалкин был избит в подмосковных Химках. Его экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Позже Telegram-канал Baza сообщил, что на Шабалкина написали заявление в полицию.

Ранее в МВД подтвердили факт избиения бывшего баскетболиста сборной России Шабалкина.