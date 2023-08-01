Узнать больше

В МВД подтвердили факт избиения бывшего баскетболиста сборной России Шабалкина

Короткая ссылка
В Главном управлении МВД по московской области подтвердили факт избиения чемпиона Евробаскета-2007 Никиты Шабалкина.
В МВД подтвердили факт избиения бывшего баскетболиста сборной России Шабалкина
  • РИА Новости

«Мы приступили к поиску подозреваемых, а остальные подробности уже опубликовали на официальном сайте», — заявили RT в пресс-службе ГУ МВД.

1 августа в СМИ появилась информация, что бывший нападающий сборной России по баскетболу Никита Шабалкин был избит в подмосковных Химках.

Его экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее Гомельский пожелал здоровья избитому в Подмосковье Шабалкину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить