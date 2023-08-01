В МВД подтвердили факт избиения бывшего баскетболиста сборной России Шабалкина

В Главном управлении МВД по московской области подтвердили факт избиения чемпиона Евробаскета-2007 Никиты Шабалкина.

«Мы приступили к поиску подозреваемых, а остальные подробности уже опубликовали на официальном сайте», — заявили RT в пресс-службе ГУ МВД.

1 августа в СМИ появилась информация, что бывший нападающий сборной России по баскетболу Никита Шабалкин был избит в подмосковных Химках.

Его экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее Гомельский пожелал здоровья избитому в Подмосковье Шабалкину.