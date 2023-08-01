В МВД подтвердили факт избиения бывшего баскетболиста сборной России Шабалкина
- РИА Новости
«Мы приступили к поиску подозреваемых, а остальные подробности уже опубликовали на официальном сайте», — заявили RT в пресс-службе ГУ МВД.
1 августа в СМИ появилась информация, что бывший нападающий сборной России по баскетболу Никита Шабалкин был избит в подмосковных Химках.
Его экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Ранее Гомельский пожелал здоровья избитому в Подмосковье Шабалкину.