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Бывшего баскетболиста сборной России Шабалкина избили в Химках

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Бывший нападающий сборной России по баскетболу Никита Шабалкин был избит в подмосковных Химках.
Бывшего баскетболиста сборной России Шабалкина избили в Химках
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

По информации СМИ, баскетболист экстренно госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

По словам Шабалкина, хулиганы напали на него возле автомойки в подмосковной деревне Голиково в микрорайоне «Золотые купола».

Полиция разбирается в обстоятельствах нападения на заслуженного мастера спорта.

37-летний Шабалкин выступал за «Химки», «Локомотив-Кубань», московское «Динамо», казанский УНИКС. Он является чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России, а также бронзовым призёром Евробаскета-2011 и серебряным призёром Универсиады в Белграде.

Ранее Швед высказался о своём восстановлении после избиения в Москве.

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