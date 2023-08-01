Бывшего баскетболиста сборной России Шабалкина избили в Химках

Бывший нападающий сборной России по баскетболу Никита Шабалкин был избит в подмосковных Химках.

По информации СМИ, баскетболист экстренно госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

По словам Шабалкина, хулиганы напали на него возле автомойки в подмосковной деревне Голиково в микрорайоне «Золотые купола».

Полиция разбирается в обстоятельствах нападения на заслуженного мастера спорта.

37-летний Шабалкин выступал за «Химки», «Локомотив-Кубань», московское «Динамо», казанский УНИКС. Он является чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России, а также бронзовым призёром Евробаскета-2011 и серебряным призёром Универсиады в Белграде.

Ранее Швед высказался о своём восстановлении после избиения в Москве.