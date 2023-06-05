Защитник ПБК ЦСКА Швед рассказал, что восстановление после избиения идёт хорошо

Защитник ПБК ЦСКА Алексей Швед высказался о своём восстановлении после избиения в Москве.

«Сейчас чувствую себя намного лучше, чем было, восстановление идёт хорошо. Но сама ситуация ужасная, такого не должно быть, чтобы в центре Москвы какие‑то непонятные ребята так себя вели. Мне врачи говорили, что 60—70% случаев заканчиваются плохо. Когда я лежал на асфальте, они прыгали, смеялись», — цитирует Шведа «Матч ТВ».

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее стало известно, что Швед пока не приступил к тренировкам.