Защитник ПБК ЦСКА Швед рассказал, что пока не приступил к тренировкам

Защитник ПБК ЦСКА Алексей Швед рассказал, что на данный момент не приступил к тренировкам.

«Фиксирующую повязку с шеи уже сняли. Но я ещё не тренируюсь, пока рано», — цитирует Шведа ТАСС.

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее Швед заявил, что продолжит карьеру.