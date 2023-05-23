Защитник ПБК ЦСКА Швед рассказал, что пока не приступил к тренировкам
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«Фиксирующую повязку с шеи уже сняли. Но я ещё не тренируюсь, пока рано», — цитирует Шведа ТАСС.
2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Ранее Швед заявил, что продолжит карьеру.