Защитник ПБК ЦСКА Швед заявил, что продолжит карьеру
- РИА Новости
«Чувствую себя нормально. Рад быть на игре. Как игрок на паркет вернусь уже в следующем сезоне. Игровую карьеру продолжу», — цитирует Шведа ТАСС.
2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Ранее сообщалось, что Швед посетил пятый матч серии между ЦСКА и «Зенитом».