Защитник ПБК ЦСКА Швед заявил, что продолжит карьеру

Защитник ПБК ЦСКА Алексей Швед рассказал, что планирует вернуться на паркет в следующем сезоне.

«Чувствую себя нормально. Рад быть на игре. Как игрок на паркет вернусь уже в следующем сезоне. Игровую карьеру продолжу», — цитирует Шведа ТАСС.

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее сообщалось, что Швед посетил пятый матч серии между ЦСКА и «Зенитом».