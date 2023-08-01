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Источник: Шабалкин подрался с хозяином автомойки, с которым был знаком

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Стали известны подробности нападения на чемпиона Евробаскета-2007 Никиту Шабалкина.
Источник: Шабалкин подрался с хозяином автомойки, с которым был знаком
  • РИА Новости

Как сообщает Telegram-канал Baza, Шабалкин подрался с хозяином автомойки, с которым был знаком.

Отмечается, что полицию вызвала подруга баскетболиста. А 37-летний оппонент Шабалкина написал заявление на него.

1 августа в СМИ появилась информация, что бывший нападающий сборной России по баскетболу Никита Шабалкин был избит в подмосковных Химках. Его экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее Борис Соколовский пожелал здоровья избитому Шабалкину.

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