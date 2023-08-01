Бывший тренер УНИКСа Соколовский пожелал скорейшего выздоровления Шабалкину

Бывший тренер УНИКСа Борис Соколовский пожелал здоровья избитому в Подмосковье чемпиону Евробаскета-2007 Никите Шабалкину.

«Никита — отличный парень, мне с ним доводилось поработать в УНИКСе, где мы много работали индивидуально. Он фанат баскетбола, я к нему отношусь с большим уважением. Выражаю искреннее сожаление о случившемся», — сказал Соколовский RT.

1 августа в СМИ появилась информация, что бывший нападающий сборной России по баскетболу Никита Шабалкин был избит в подмосковных Химках.

Его экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее в МВД подтвердили факт избиения бывшего баскетболиста Шабалкина.