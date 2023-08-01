Бывший тренер УНИКСа Соколовский пожелал скорейшего выздоровления Шабалкину
- РИА Новости
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«Никита — отличный парень, мне с ним доводилось поработать в УНИКСе, где мы много работали индивидуально. Он фанат баскетбола, я к нему отношусь с большим уважением. Выражаю искреннее сожаление о случившемся», — сказал Соколовский RT.
1 августа в СМИ появилась информация, что бывший нападающий сборной России по баскетболу Никита Шабалкин был избит в подмосковных Химках.
Его экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Ранее в МВД подтвердили факт избиения бывшего баскетболиста Шабалкина.