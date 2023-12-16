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Избитый президентом «Анкарагюджю» судья: виновные должны понести суровое наказание

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Судья Халил Умут Мелер высказался об инциденте с президентом «Анкарагюджю» Фаруком Коджой.
Избитый президентом «Анкарагюджю» судья: виновные должны понести суровое наказание
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Я хочу, чтобы в конечном итоге все виновные в произошедшем были наказаны самым суровым образом. Это отвратительный инцидент, который уже несколько дней занимает общественность», — приводит слова Мелера A Spor в социальных сетях.

Инцидент произошёл 11 декабря. После завершения матча на поле выбежал Коджа и ударил кулаком по лицу судью, который упал на газон. Рефери сумел подняться и покинул поле. Ему оказали медицинскую помощь в судейской комнате. На следующий день президент «Анкарагюджю» подал в отставку.

Мелер выписался из больницы, где проходил лечение после избиения. Турецкий арбитр допустил, что после случившегося может принять решение о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что экс-президенту «Анкарагюджю» предъявили обвинение в избиении арбитра.

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