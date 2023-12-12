Турецкий арбитр допустил завершение карьеры после избиения

Арбитр Халил Умут Мелер допустил завершение карьеры после его избиения по окончании матча 15-го тура чемпионата Турции между «Анкарагюджю» и «Ризеспором».

Как сообщает A Spor, один из спортивных функционеров навестил пострадавшего в больнице, где в ходе разговора арбитр сказал о возможном завершении карьеры: «С меня хватит».

После завершения матча 15-го тура чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) на поле выбежал президент клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа и ударил кулаком по лицу судью, который упал на газон.

Рефери сумел подняться и покинул поле.

Ранее сообщалось, что матчи всех футбольных лиг Турции отложены после избиения судьи.