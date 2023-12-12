Турецкий арбитр допустил завершение карьеры после избиения
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Как сообщает A Spor, один из спортивных функционеров навестил пострадавшего в больнице, где в ходе разговора арбитр сказал о возможном завершении карьеры: «С меня хватит».
После завершения матча 15-го тура чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) на поле выбежал президент клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа и ударил кулаком по лицу судью, который упал на газон.
Рефери сумел подняться и покинул поле.
Ранее сообщалось, что матчи всех футбольных лиг Турции отложены после избиения судьи.