TRTHabe: экс-президенту «Анкарагюджю» предъявили обвинение в избиении арбитра
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По информации TRTHabe, поступок экс-главы клуба расценён как умышленное нанесение увечий с переломом кости на спортивной площадке из-за выполняемого потерпевшим профессионального долга.
Отмечается, что Кодже грозит наказание в виде девяти лет лишения свободы.
После завершения матча на поле выбежал Коджа и ударил кулаком по лицу судью, который упал на газон. Рефери сумел подняться и покинул поле.
Ранее сообщалось, что президент «Анкарагюджю» подал в отставку после нападения на арбитра.