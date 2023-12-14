TRTHabe: экс-президенту «Анкарагюджю» предъявили обвинение в избиении арбитра

Бывшему президенту «Анкарагюджю» Фаруху Кодже предъявили обвинение в избиении арбитра Халила Умута Мелера в матче 15-го тура чемпионата Турции с «Ризеспором».

По информации TRTHabe, поступок экс-главы клуба расценён как умышленное нанесение увечий с переломом кости на спортивной площадке из-за выполняемого потерпевшим профессионального долга.

Отмечается, что Кодже грозит наказание в виде девяти лет лишения свободы.

После завершения матча на поле выбежал Коджа и ударил кулаком по лицу судью, который упал на газон. Рефери сумел подняться и покинул поле.

Ранее сообщалось, что президент «Анкарагюджю» подал в отставку после нападения на арбитра.