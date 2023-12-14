RT в Telegram
Подпишись

TRTHabe: экс-президенту «Анкарагюджю» предъявили обвинение в избиении арбитра

Короткая ссылка
Бывшему президенту «Анкарагюджю» Фаруху Кодже предъявили обвинение в избиении арбитра Халила Умута Мелера в матче 15-го тура чемпионата Турции с «Ризеспором».
TRTHabe: экс-президенту «Анкарагюджю» предъявили обвинение в избиении арбитра
  • Gettyimages.ru

По информации TRTHabe, поступок экс-главы клуба расценён как умышленное нанесение увечий с переломом кости на спортивной площадке из-за выполняемого потерпевшим профессионального долга.

Отмечается, что Кодже грозит наказание в виде девяти лет лишения свободы.

После завершения матча на поле выбежал Коджа и ударил кулаком по лицу судью, который упал на газон. Рефери сумел подняться и покинул поле.

Ранее сообщалось, что президент «Анкарагюджю» подал в отставку после нападения на арбитра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить