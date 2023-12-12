Президент «Анкарагюджю» подал в отставку после нападения на арбитра

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа принял решение покинуть свой пост после скандала.

«Приношу извинения всему сообществу турецких арбитров, спортсменам и нашему народу… сообщаю, что с этого момента я подал в отставку с поста президента ФК во избежание дальнейшего ущерба клубу», — говорится в заявлении в социальных сетях «Анкарагюджю».

После завершения матча 15-го тура чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) на поле выбежал Коджа и ударил кулаком по лицу судью, который упал на газон.

Рефери сумел подняться и покинул поле.

Ранее избитый турецкий судья заявил, что ему угрожали смертью.