«Ювентус» лишили десяти очков в Серии А

Федеральный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) принял очередные дисциплинарные санкции в отношении «Ювентуса».

Суд по просьбе прокуратуры Итальянской федерации футбола снял с туринского клуба десять очков, сообщает пресс-служба ведомства.

FIGC считает, что «Ювентус» организовал незаконные зарплатные действия с клубным фондом во время пандемии коронавируса в сезоне-2019/20.

Туринская команда с 59 очками опустилась со второго на седьмое место в турнирной таблице.

Зимой 2023 года «Ювентус» был оштрафован на 15 очков в Серии А из‑за финансовых нарушений. Позже решение было пересмотрено.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не будет продлевать контракт с Ди Марией.